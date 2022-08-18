الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقريرها عن شهر يوليو من العام 2022

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة خلال تقرير أداءها عن شهر يوليو من العام الحالي 2022، إن دائرة الأرشفة والتحول الالكتروني أنجزت نحو(112) ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق وزارة الصحة منها (106) ألف ملف طبي بالإضافة الى ما يزيد عن(6) آلاف معاملة إدارية مسحوبة ضوئياً بينما بلغ عدد معاملات البريد الصادرة والواردة لقسم البريد المركزي نحو (2710) مراسلة.



وأشار التقرير إلى أن دائرة النقل والمواصلات نفذت ما يقارب (25) ألف مهمة إدارية ما بين مهمات استدعاء الأطباء ونقل الممرضين ومهمات عمل خاصة بالمستشفيات والإدارات ومهمات خاصة بجائحة كورونا، بالإضافة الى صيانة نحو (205) سيارة بتكلفة (13) ألف دولار امريكي.



وبين أن دائرة الخدمات الفندقية قدمت (46) ألف وجبة غذائية للمرضى والموظفين في مرافق وزارة الصحة، كما وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية (63) زيارة تم خلالها متابعة شركات النظافة والوجبات الغذائية المقدمة فيها والمغاسل في المستشفيات كما وشملت على (27) زيارة خاصة بلجنة وحدة المريض التي تهدف من خلالها تحسين بيئة المريض ورفع مستوى الخدمات في المرافق الصحية مما يحقق أعلى مستوى من الرضى لدى المواطن.



كما أفاد التقرير أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت نحو (478) معاملة، منها(160) حالة مرضية محلية، و(28) حالة مرضية قد أنجزت من قبل اللجنة المركزية، وتنفيذ (290) معاملة خاصة بتحديد نسبة العجز، واللياقة ، والتعيينات، واستبدال المعاش خلال شهر يوليو.



وذكر التقرير أن اجمالي صرف وتعبئة دائرة مخازن اللوازم للأكسجين خلال شهر يوليو (670) اسطوانة اكسجين للمرضى العاديين وصرف (18) اسطوانة اكسجين 40 لتر لمرضى كوفيد والاسعاف والطوارئ وتوفير مبلغ (5.912) دولار وذلك نتيجة تعبئة اسطوانات الاكسجين داخل محطات وزارة الصحة بدل تعبئتها في المحطات الخاصة.



وعرض التقرير تفاصيل العمل بالمستودعات والعمل على توفير المستلزمات والاحتياجات داخل المرافق الصحية، وفي خطوة لتعزيز مختبرات الصحة ضمن المنحة البنغالية لصالح فلسطين تم منح أجهزة مختبر لصالح (11) مستشفى و(9) مراكز رعاية اولية، بالإضافة الى صرف 67 جهاز حاسوب ضمن مشروع ممول من UNDP لتعزيز أقسام مكافحة العدوى في المستشفيات، وتجهيز مركز عمليات الطوارئ بالأثاث والاجهزة ضمن مشروع ممول من منظمة الصحة العالمية، ودعم أقسام الكلى بثمان أجهزة غسيل كلى بتمويل من جمعية وفا.



وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة قامت دائرة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين بإنجاز نحو (73) معاملة خاصة بأطباء الامتياز وتعيين (213) موظف على بند العقد الخاص، و (98) موظف على بند التطوع، وتعيين (71) موظف على بند التشغيل المؤقت وبدل أمومة ومجاز، بينما بلغ العدد الإجمالي للبريد الصادر لديوان الموظفين العام ووزارة المالية والوزارات الاخرى نحو (1314) معاملة.



وأكد التقرير أن من ضمن الجهود المبذولة لمتابعة العُهد وفق الإجراءات الإدارية السليمة للحفاظ على المال العام، نفذ قسم العهدة المركزي نحو (40) معاملة خلو طرف خلال شهر يوليو، كما وبلغ اجمالي عدد الزيارات الميدانية للمتابعة والجرد المفاجئ 5 زيارات لنحو 20 قسم داخل مرافق وزارة الصحة.