سلطة الأراضي تناقش مع كتبة العرائض تطبيق الدمغة الإلكترونية للمعاملات

اجتمع رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز ، أمسالأربعاء، مع كتبة العرائض المعتمدين لدى سلطة الأراضي لتوضيح أهمية تطبيق الدمغة الإلكترونية في تسهيل إنجاز المعاملات.



وشارك في الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو عرابي أبو شعبان ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية عصام الحمارنة.



وأكد د. الباز أن تطبيق الدمغة الإلكترونية يأتي ضمن مساعي سلطة الأراضي للتسهيل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم بأيسر الطرق الممكنة والتي تحقق سهولة وسرعة وأمان للمواطن ولكتبة العرائض على حد سواء.



وتحدث المجتمعون بشكل مفصل عن خطوات عملية الدفع الإلكتروني بما يساهم في تيسير إجراءات تنفيذ معاملات سلطة الأراضي.



يذكر أن تطبيق الدفع الإلكتروني المعتمد بالدمغة الإلكترونية يساهم في الحد من تداول النقد والانتقال من الرقابة المالية التقليدية إلى الرقابة المالية الآلية مما يؤدي إلى توفير الجهد والتخفيف عن المواطنين إضافة تخفيف الازدحام في صالة استقبال الجمهور من خلال اختصار خطوات تنفيذ المعاملات.