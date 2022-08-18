وزارة الأسرى: "4" أسرى في سجون الاحتلال يواصلون اضرابهم عن الطعام

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين إن 4أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لتجديد الاعتقال الإداري واحتجاجا على سوء الأوضاع في سجون الاحتلال.

وأفادت الوزارة أن الأسير خليل عواودة"40"عاما من بلدة اذنا غرب الخليل، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "159" على التوالي ، رفضا لتجديد اعتقاله الاداري ، ويعاني من وضع صحي خطير للغاية بسبب فترة اضرابه التي يخوضها من تاريخ 3/3/2022.



كما يواصل الأسير الشيخ يوسف الباز (64 عامًا) من "مدينةاللد" رام الله ، إضرابه عن الطعام لليوم ال"8" على التوالي احتجاجًا على استمرار اعتقاله، وكان سبب شروعه بالاضراب أن الاحتلال أبقى على اعتقاله، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه ، وما يزال في مستشفى "سوروكا" إثر تدهور وضعه الصحي قبل أيام، وهو أب لستة ابناء .



فيما يواصل الأسيران الشقيقان عدال وأحمد حسين موسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم إضرابهم عن الطعام لليوم ال"11" على التوالي رفضاً لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال، فقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة 3، وهما معتقلان بتاريخ 7/4/2022.