"الشباب والثقافة" تشارك في تدشين أطول منحوتة رملية في فلسطين

غزة- الرأي

شاركت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، مع مؤسسات إعلامية وحقوقية في تدشين أطول منحوتة رملية في فلسطين بطول 100 متر، على شاطئ بحر مدينة غزة، تحت عنوان "الاحتلال يقتل الطفولة"، تخليداً لأرواح الشهداء الأطفال الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأكد القائم بأعمال الهيئة العامة للشباب والثقافة الدكتور محمود بارود، أن الاحتلال يقتل الأطفال الفلسطينيين ويسوق أمام العالم أنه يقتل ويستهدف المقاومين.

وقال بارود في كلمة له خلال افتتاح المنحوتة: "في حقيقة الأمر عندما ننظر إلى نتائج العدوان فإن غالبية من قُتل هم من الأطفال والمدنيين والنساء، وهو ما يفند ويكذب رواية الاحتلال بهذا الشأن".

وأشار إلى أنه رغم هذا العدد الكبير من الشهداء الأطفال إلا أن الاحتلال مستمر في غطرسته، وأنه لا يزال يتهرب من كل الالتزامات بالمواثيق التي تحمي الأطفال.

وقال بارود "اليوم خرجت الطفلة رهف شحادة التي لم يبق من أطرافها سوى يدها اليسرى، لتلقي العلاج في تركيا"، مضيفًا "هذه اليد ستبقى شاهدة على إجرام الاحتلال، وسترفع بها رهف شارة النصر".

من جهته، قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي الأستاذ سلامة معروف، إن رمال بحر قطاع غزة والتي حملت أسماء الشهداء الأطفال من العدوان الأخير شاهدة على العديد من جرائم الاحتلال.

ا وذكر أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الأطفال كثيرة، مستشهدًا بالطفل أحمد دوابشة وعائلته، وما يعانيه الأسير الطفل أحمد مناصرة، بالإضافة لأكثر من 100 طفلٍ معتقل في سجون الاحتلال.

وأضاف "هناك عشرات الصور التي أثبتت أن الاحتلال لا يلقي بالًا للطفولة، وإنما يتعامل وفق مبدأ رئيسة وزرائه السابقة جولدا مائير، التي قالت الكبار يموتون والصغار ينسون".

ووجّه معروف رسالة للمجتمع الدولي، معتبرًا صمته على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، عبارة عن مشاركة في هذه الجرائم.

وقال معروف: "المجتمع الدولي لا يتابع القضايا التي ترفع لنصرة الطفولة الفلسطينية"، معربًا عن أمله بأن تتداعى المؤسسات والهيئات الدولية والأممية لينال الاحتلال جزاء ما ارتكبت يداه.

بدوره أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الدكتور صلاح عبد العاطي، أن المنحوتة الرملية تنقش أسماء الأطفال لتوصل رسالة لكل حر في العالم أن أطفالنا بشر كباقي البشر لهم الحق بالحياة واللعب، والتمتع بالطفولة التي أقرتها المواثيق الدولية.

وقال في كلمة له: إن "اتفاقية حقوق الطفل وملحقاتها شكلت حقوقه بالحماية، والمشاركة، وعدم تعرضه للعدوان، والحماية منه".

وشدّد على أن تجاهل المجتمع الدولي يساعد الاحتلال على ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين، متسائلًا "كيف قام العالم ولم يقعد على ما جرى في أوكرانيا، وإنشاء لجان تحقيق من خامس يوم، فيما يجاهل ما يجري معنا كفلسطينيين بشكل عام".

من جانبها، أكدت منسقة الحملة الاعلامية الدولية "الاحتلال يقتل الطفولة" الأستاذة فاطمة أبو نادي، أن الاحتلال أصبح لديه عقيدة راسخة تعكس جرائمه المستمرة ضد المدنيين، خاصة الأطفال.

وقالت أبو نادي في كلمة لها خلال افتتاح المنحوتة: "لأن اطفالنا أغلى ما نملك والاحتلال يقصفهم آمنين في بيوتهم، ويقتلهم بدم بارد، دون رادع لعنجهية الاحتلال"، مشيرة إلى أن جل الضحايا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة كانت من الأطفال.

وأوضحت أنه خلال العدوان ارتقى 17 شهيداً من الأطفال، مستدركةً: "لقد كانوا مثل المصابيح يشعون حيوية وأملًا لذويهم، فأصابهم جلل عظيم بفقدانهم".

وتابعت "كأن (إسرائيل) فوق القانون، لا يتم محاسبة جرائمها دوليا، فمن هنا نطالب المجتمع العربي والدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا".

وأشارت إلى أن "حملتهم" واجب لأرواح الشهداء وذويهم، مضيفة "تبنينا الحملة الإعلامية الموسومة بوسم #الاحتلال_ يقتل_ الطفولة، حيث تضمنت أسماء الشهداء السبعة عشر، لنقدم رسالتنا الإنسانية عبر الجدارية الرملية المنحوتة، والأولى على مستوى فلسطين، والتي وصل طولها لمائة متر".

وذكرت أن هذه المنحوتة نحتت بأيادي الفنانين الشباب من قطاع غزة، تكريمًا لأرواح الشهداء الأطفال.

وأكملت أبو نادي "نقشنا اسم كل شهيد طفل ارتقى بهذه الجدارية الرملية ليكون خالد لنؤكد للعالم أجمع أن أطفالنا يحتاجون لدعم دولي من خلال مناصرتهم والدفاع عنهم، وتقديم الحماية لهم، والتصدي لجبروت الاحتلال أمام أطفالنا الأبرياء لأنهم يستحقون الحياة".