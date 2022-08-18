الصحة تؤكد على تعزيز تطوير برامجها المحوسبة وتجاوز الثغرات

غزة- الرأي

أكد الوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم على حجم الجهد الذي تبذله الوزارة في تطوير برامجها وحوسبتها للوصول لنظام محوسب بشكل كامل.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لإدارة بيانات الملف المالي، وذلك بمشاركة وحضور مدير عام الشؤون المالية د. حسام الدحدوح، وذوي الاختصاص من الوزارة.

وقال المهندس قاسم في مستهل كلمته " نستعرض واقع إدارة معلومات، وإدارة بيانات، وواقع اين نصل في هذا الملف، إضافة الى تعزيز التحسينات، وتجاوز الثغرات غير المرصودة"، ومشيرا إلى العمل لتقييم الأداء المؤسسي، وقيادة المؤسسة، والبعد المالي للوزارة في جل خدماتها (إدارة الموارد المالية، واللوازم العامة، والمعلوماتية، والحوسبة، والتأمين الصحي، والصيدلة).

من جهته، أكد د. حسام الدحدوح على الجهد المبذول من قبل أعضاء لجان الضبط المالي، والإدارة المعلوماتية للملف، وواقع الحوسبة المعمول به، لافتا الى العمل على توحيد التقارير المالية من حيث الانفاق والتكلفة والايرادات، والمرافق التعددية لوزارة الصحة.

وتخلل اللقاء استعراض الإدارات المشاركة لواقعها المالي والإداري، فيما استعرضت الإدارة العامة للحاسوب عرض واقع الحوسبة لإدارة الموارد المالية والمادية، إضافة الى عرض تقرير النفقات المحوسب للمرافق والوحدات التنظيمية في الوزارة، حيث تم فتح باب النقاش والعمل على الأخذ بالتوصيات في هذا الجانب.