الشؤون الإدارية بالصحة تنظم محاضرة حول نظام العهدة والمخازن

غزة- الرأي



نظم قسم العهدة المركزي بالإدارة العامة للشؤون الادارية وبالتعاون مع إدارة صحة خانيونس محاضرة بعنوان إدارة العهدة والمخازن.

جاء ذلك، بحضور أ. جمال بارود المدير المالي والإداري في دائرة رعاية خانيونس، ود.سامية أبو صلاح مدير دائرة.

وتحدث أ.محمد أبو جلاله رئيس قسم العهد المركزية بالوزارة، خلال المحاضرة عن تعريف العهد ودورة حياتها وأنواعها وأصنافها مشيراً الى أهم مهام مسؤول المخازن.

من جانبه، تطرق الحكيم خالد الحناوي حول الإجراءات المتبعة في التعامل مع العهد من خلال البرنامج المالي.

وأوضح أ.أبو جلاله أن عقد المحاضرة يأتي استكمالاً لسلسلة الأنشطة التي ينظمها القسم بهدف تطوير مهارات وخبرات رؤساء الأقسام الاداريين للمراكز الصحية ومشرفي إدارة المناطق الصحية ممن يتعاملون مع البرنامج المخزني.