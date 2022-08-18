الإعلام الحكومي يستقبل وفدًا من جامعة الأقصى

غزة - الرأي

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس وفداً من جامعة الأقصى لبحث سبل التعاون المشترك.

وضم الوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عماد الشريف، ومدير الشؤون الثقافية والعلاقات العامة محمد حمدان، وأستاذ الصحافة والإعلام وماجد تربان.

ورحب معروف بالوفد الزائر معبرا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا استعداد المكتب الإعلامي الحكومي على استمرار التعاون مع جامعة الأقصى في كافة المجالات.

وثمن دور الجامعة في دعم التطور والرقي بالقطاع الإعلامي.

من جانبه؛ شكر الوفد رئاسة المكتب على الاهتمام بالقطاع الإعلامي والتسهيلات التي يقدمها لكافة الإعلامين في قطاع غزة، مقدراً دور المكتب الإعلامي وحرصه على المتابعة ونسج العلاقات الطيبة بما يعود بالنفع على الجسم الإعلامي الفلسطيني.

وناقش الطرفان التعاون المشترك في كافة النواحي الإعلامية وبما يختص في التدريب الميداني لطلبة الإعلام من خلال دائرة التدريب بالمكتب ووسائله المختلفة من تدريب ميداني في صحيفة ووكالة وإذاعة الرأي التابعة للمكتب .

وفي ختام الزيارة، قدم وفد جامعة الأقصى درع شكر وتقدير لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.