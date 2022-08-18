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"شرطة المرور" تفتتح دورة تدريبية لعناصرها بالوسطى

18 آب / أغسطس 2022 12:27

"شرطة المرور" تفتتح دورة تدريبية لعناصرها بالوسطى

الوسطى- الرأي

افتتحت دائرة شرطة المرور والنجدة بالمحافظة الوسطى، بالتعاون مع معهد الإرشاد المروري دورة تدريبية بعنوان "إدارة المفارق والإشارات المرورية ومدلولاتها القانونية" لعدد من عناصرها.

وحضر افتتاح الدورة نائب مدير الإدارة العامة للمرور العقيد إبراهيم أبو جياب ومدير معهد الإرشاد المروري العقيد أشرف أبو عربية ومدير دائرة مرور الوسطى المقدم طارق الكرد ومحاضر الدورة الرائد محمد أبو رصاص.

وذكرت مرور الوسطى، أن الدورة تستهدف عدد من ضباط وأفراد شرطة مرور الوسطى بهدف رفع الكفاءة وتطوير أداء الكادر البشري.

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