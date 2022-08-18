أوقاف رفح تنظم لقاءً لشرح متن " الأرجوزة الميئية في السيرة النبوية"

رفح- الرأي



نظم قسم الدعوة والإرشاد في مديرية أوقاف رفح لقاءً علمياً لشرح متن" الأرجوزة الميئية في السيرة النبوية" في مسجد العودة وسط المحافظة بمشاركة نحو 100 من طلبة العلم الشرعي والمهتمين.



بدوره أكد مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر، أن اللقاءات العلمية تهدف إلى الارتقاء بالحالة العلمية في المحافظة، داعياً الوعاظ والخطباء للالتحاق بمثل هذه اللقاءات والاستفادة منها وتعليمها لعامة الناس من خلال الأنشطة الدعوية المختلفة، مشيداً بجهود الكوادر المشرفة على المحاضرات.



وأشار إلى أن المحاضرات انتهت من شرح متن الأرجوزة وهو الثالث بعد الآجرومية والألبيري في آداب طالب العلم.