أوقاف غزة و جوال يبحثان آليات توعية الجمهور بحرمة المقابر

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة، آليات توعية الجمهور بحرمة المقابر خلال لقاء جمعه مع مسؤول العلاقات العامة في شركة جوال أ. محمد الشرفا, وتعزيز سبل التعاون في العديد من الملفات بحضور ومشاركة رئيس قسم الأملاك أ. عبد الرحمن غزال ورئيس قسم القانونية أ. محمود أبو الخير.



و أوضح أبو سعدة أن التعاون يهدف إلى تفعيل دور المديرية في توعية الناس حول حرمة المقابر ونظافتها ضمن برامج ومحطات الإرسال التي تشرف عليها الشركة، منوهاً أن المديرية نفذت العديد من الزيارات للمؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الاحياء، لبحث موضوع إطلاق حملة لنظافة مقابر المحافظة.



وأشاد أبو سعدة بجهود شركة جوال في تقديم خدمات متنوعة تصب في مصلحة الجمهور الكريم, منوهاً بأن إطلاق حملة مشتركة مع شركة جوال تتعلق بنظافة مقابر المحافظة ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف.



من جهته أبدى الشرفا استعداد الشركة بكل امكانياتها بالتعاون مع الأوقاف من أجل المحافظة على الممتلكات العامة، من بينها تعزيز حرمة المقابر ونظافتها وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.