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"التوجيه السياسي" يفتتح برنامج توعوي لنزلاء مراكز الإصلاح والنظارات

18 آب / أغسطس 2022 12:59

"التوجيه السياسي" يفتتح برنامج توعوي لنزلاء مراكز الإصلاح والنظارات

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية برنامجًا توعويًا بعنوان "لن أعود" لنزلاء العَوْدُ بمراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات بالمحافظات.

ويستمر البرنامج لمدة شهر ويشمل العديد من المحاضرات التربوية والدينية والتثقيفية والتوعوية والسلوكية.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف نزلاء "جرائم العود" لحاجة هذه الشريحة إلى برامج إصلاحية شرعية، وتربوية وفكرية، وغيرها من الجوانب.

وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل هؤلاء النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع كعناصر بناء.

كما يهدف البرنامج بيان الآثار السلبية لجرائم العود على النفس والأسرة والمجتمع، وبيان العقوبة القانونية والشرعية.

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