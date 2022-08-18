"الشرطة المجتمعية" تُنهي خلافاً بقيمة 40 ألف شيكل بالوسطى

غزة- الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية بالمحافظة الوسطى قسم مركز شرطة دير البلح خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين بقيمة "40" ألف شيكل.

وفي السياق، أوضح رئيس قسم الشرطة المجتمعية في مركز شرطة دير البلح الرائد ماهر مطر أنه وبناء على شكوى محولة من النيابة العامة من أحد المواطنين مفادها قيام المشتكى ضده (م.ن) بالمماطلة في نقل اشتراك الكهرباء على اسمه بعد شرائه المنزل من المشتكي.

وبيّن أنه ترتب على الأمر تراكم المستحقات على اسم المشتكي حتى وصل المبلغ المستحق لشركة الكهرباء 40 ألف شيكل.

ولفت الرائد مطر إلى أنه تم التواصل مع الطرفين وجمعهما في مكتب الشرطة المجتمعية والاستماع إليهما، من ثم التوصل إلى حل يقضي بتوجيههما لشركة الكهرباء لنقل الاشتراك والمبلغ المالي المستحق على اسم المشتري.