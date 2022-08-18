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أوقاف رفح تنظم قافلة دعوية بعنوان "وذَكِر"

18 آب / أغسطس 2022 01:05

أوقاف رفح تنظم قافلة دعوية بعنوان "وذَكِر"
أوقاف رفح تنظم قافلة دعوية بعنوان

رفح- الرأي


نظم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف رفح قافلة دعوية بعنوان "وذَكِر"، استهدفت المصطافين على شاطئ البحر بالمحافظة، بهدف تذكيرهم بالعبادات والطاعات، بمشاركة لفيف من الدعاة والوعاظ.


بدوره، أكد مدير المديرية أ. محمد أبو عامر على أهمية الجولات وأثرها الكبير في تغيير النفوس نحو طاعة الله وغرس القيم والأخلاق الحميدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منوهاً بأن مديريته مستمرة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور بارز في نشر تعاليم ديننا الاسلامي، واعلاء كلمة الله تعالي.


من جهته، أوضح رئيس القسم د. فايز الزاملي أن هذه الجولات نهدف للحفاظ على حالة التماسك الديني والروحي، والتحلي ببعض آداب الاصطياف بغض النظر وستر العورات والتأمل في آيات الله تعالى، مشيداً بجهود الدعاة والوعاظ المبذولة في انجاح القافلة، سائلاً المولي عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم.

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