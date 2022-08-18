مدير عام التحفيظ بالأوقاف يتفقد اختبارات حفظة القرآن

غزة- الرأي

تفقد مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. محمد سالم سير اختبارات حفظة كتاب الله للعام 2022م في محافظات قطاع غزة، وذلك خلال جولة نظمها بمشاركة مدراء المديريات, ومدير دائرة القرآن أ. حمد النجار ومدير دائرة القرآن إناث أ. مها الشوبكي, ومدير دائرة القراءات القرآنية أ. محمد حمدونة.



بدوره أوضح سالم، أن إدارته أن لن تدخر جهداً في دعم مسيرة القرآن وتقديم الخدمات اللازمة لضمان سير الاختبارات بالشكل المطلوب، مشيداً بجهود القائمين والمشرفين والمحفظين المبذولة في خدمة القرآن الكريم وأهله.



وأشار أن جولته تهدف إلى تقييم البيئة الخاصة بالاختبارات والتعرف على انطباعات الطلاب حول تعامل المشرفين والمحفظين، لضمان الارتقاء بمنظومة التحفيظ وزيادة عدد الحفاظ في قطاع غزة.



من جهته أثنى النجار على جهود أقسام التحفيظ على مستوى مديريات المحافظات في تخريج جيل قرآني يحرر الأسرى والمسرى مشيداً في الوقت ذاته بجودة حفظ الطلاب.