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شؤون المخاتير بالحكم المحلي تتفقد المحاكم الشرعية بخانيونس

18 آب / أغسطس 2022 01:18

شؤون المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية بمحافظة خانيونس
شؤون المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية بمحافظة خانيونس

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية بمحافظة خانيونس.
 
وكان في اللقاء المدير العام  وجيه عبدالله ابو معيلق حيث تم  التأكيد على ضرورة الاستعلام عن صلاحية المختار المعتمد لدى وزارة الحكم المحلي عن طريق البرنامج المحوسب والمشترك بين جميع المحاكم الشرعية ووزارة الحكم المحلي.

وتم مناقشة عدة قضايا هامة أبرزها صلاحية أختام المخاتير وتفعيل مراقبة توقيعات المخاتير، بما يحقق سير العمل بشكل آمن دون حدوث أي خلل في معاملات المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد مسئول ملف المخاتير عفيف عروق ضرورة مراقبة الأختام وصلاحيات وشرعية أختام المخاتير المخالفة للقانون المعمول به لدى الدوائر الرسمية.

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