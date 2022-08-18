"لجنة المخطط الاقليمي" تستعرض مخرجات المرحلة الأولى لقطاع المواصلات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاستشارية للمخطط الإقليمي التنموي (2023-2038) في وزارة الحكم المحلي، جلسة نقاش بؤرية لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى لقطاع النقل والمواصلات.

وحضر الجلسة وكيل الوزارة م. سمير مطير و م. سعيد عمار الوكيل المساعد و د. محمد الكحلوت نائب رئيس اللجنة المركزية ، والخبير الخارجي الوزير الأسبق لوزارة النقل والمواصلات د. أسامة العيسوي، ولجنة الخبراء د. رائد صالحة، د. فريد القيق، كما حضر أعضاء لجنة المخطط الإقليمي قطاع النقل والمواصلات م. محمد سرور – وزارة النقل والمواصلات، م. خليل الشقرة – خبير الطرق والمواصلات, م. عبد العزيز الهبيل– هيئة المعابر والحدود، و بحضور منسقة المخطط الإقليمي م. أمل محيسن.

بدورها، استعرضت م. سلام ابو القمبز منسقة قطاع النقل والمواصلات أهم مخرجات الدراسة والتي شملت تحليلا للوضع القائم، وتم استعراض السيناريوهات المختلفة، وشملت الدراسة توجهات النقل وأنماطه حسب السيناريوهات المختلفة والمفاضلة بين البدائل المختلفة.

كما تم اقتراح خطة لتوجيه التوزيع المكاني لمتطلبات النقل الداخلي والربط القطري والخارجي والميناء والمطار، حيث ناقشت اللجنة التوصيات الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم المخطط الإقليمي التنموي (2023-2038) إلى 11 قطاعا تشمل قطاع التعليم، الصحة، الأوقاف، البيئة والموارد الطبيعية، السياحة والآثار، التنمية السكانية والإسكانية، النقل والمواصلات، الطاقة، التنمية الاقتصادية، التنمية الزراعية، البنية التحتية.