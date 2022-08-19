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اللواء أبو وطفة يتفقد شرطة المحافظة الوسطى

19 آب / أغسطس 2022 10:44

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تفقد مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، أمس الخميس، شرطة المحافظة الوسطى، حيث كان في استقبالهم العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى و قيادة شرطة المحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب العميد ناصر أبو ناصر بزيارة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات في إطلاع قيادة الوزارة عن كثب على طبيعة مهام الأجهزة والإدارات وعملها.

واستعرض العميد أبو ناصر أهم الإنجازات التي قامت بها شرطة المحافظة خلال الفترة الماضية، وخصوصاً فترة العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع.

وأثنى اللواء أبو وطفة في كلمة له مع مدراء المراكز والإدارات على الجهود التي تقوم بها شرطة محافظة الوسطى في إبراز الصورة المشرفة لوزارة الداخلية والأمن الوطني وعلى جهودهم المبذولة في حماية المواطن وتقديم الخدمة المميزة له.

وشدد اللواء أبو وطفة على تقديم كافة التسهيلات والتعامل بروح القانون مع المواطنين، تقديرا لهم على صمودهم في وجه الحصار والعدوان الاسرائيلي.

ووفي ختام الزيارة، قدم اللواء أبو وطفة درعا تكريما لمدير شرطة المحافظة تقديرا منه لجهود شرطة المحافظة.

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