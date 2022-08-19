الحكم المحلي تعقد لقاء مع الهيئات المحلية لإسناد الإنقاذ البحري

غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي استكمالا لدورها في توجيه البلديات وضمن مساعيها لإسناد الإنقاذ البحري، اجتماعها الدوري لمسئولي ومشرفين الإنقاذ البحري في محافظات القطاع الخمس، وذلك بحضور مدير عام الشئون الإدارية والمالية أ. طارق بركات، و نائب مدير عام الإدارة أ. ايمان محسن، وبمشاركة المستشار القانوني للوزارة أ.حسام أبو وردة، ومسئول وحدة الخدمات والدعم المساندة أ. إسماعيل عطاالله.



بدوره،رحب أ. طارق بركات بالحاضرين وأثنى على جهودهم في التغلب على العقبات التي واجهت المنقذين في ظل ضعف الإمكانيات المادية للمنقذين والدعم اللوجستيات المساندة والأدوات اللازمة للانقاذ.



من جهته ،شدد أ.حسام أبو وردة على ضرورة تجويد الخدمات و تحسينها لينعم المواطن الكريم بموسم اصطياف هادئ وجميل، متجاوزين كل المنغصات والمؤثرات البيئية والخارجية

من ناحيتها ، أكدت أ. ايمان محسن على ضرورة التزام المنقذين بالعمل وفق الإمكانيات المتاحة بما يحقق تجاوز هذا الموسم دون أي حالات غرق او أي خسائر مادية او بشرية قد تحدث.



وأبدى مشرفي المنقذين ضرورة وقوف أصحاب العلاقة أمام مسئولياتهم بما يحد من زيادة الإشكاليات الفنية وخاصة نحر الشاطئ وانجراف التربة والألسنة البحرية.

كما وأكد أ. علاء أبو سمعان مسئول ملف الإنقاذ البحري ضرورة مضاعفة الجهود الإعلامية لوضع ملف الإنقاذ البحري وفق أولويات العمل وذلك للحد من المخاطر والأزمات التي قد تحدث نتيجة تعثر تطوير العمل.



وتمت مناقشة جميع المشرفين بتفاصيل البرامج الخدماتيه التي يتم تقديمها للمصطافين من برامج التوعية ومتابعة المسابح الشاطئية وتوجيه المصطافين للسباحة في اماكن محددة واستكمالا لانتشال الحالات التي يحدث لها غرق وتقديم الإسعافات اللازمة.



وتابع الحضور باستعراض ومناقشة أماكن توزيع وانتشار أبراج الإنقاذ البحري على طول الساحل وعدد المنقذين الموزعين على الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا والفترة المسائية حتى ساعة 8 مساءا، ومتابعة الأدوات والمعدات المساندة ومدى ملائمة هذه المعدات للشواطئ والمسابح والطبيعة الجغرافية لها.