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"الشباب والثقافة" تختتم المبادرة الفنية من "وحي الأرض"

19 آب / أغسطس 2022 01:07

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غزة-الرأي
 اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الخميس، المبادرة الفنية "من وحي الأرض"، والتي تنفذها مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون، وذلك ضمن مشروع المبادرات الثقافية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.


وحضر اختتام المبادرة القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للطفولة الأستاذ عصام الهبيل، ومدير المركز الثقافي الماليزي الأستاذ شادي سالم، ورئيس مؤسسة رواسي فلسطين الأستاذ فايز الحسني.


بدوره،  أوضح بارود أن مشروع تمويل تنفيذ المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها وبرامجها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تجسد الهوية الثقافية الفلسطينية.


وأشار إلى أن مبادرة من وحي الأرض تُعد إحدى المبادرات النوعية المميزة التي اختارتها لجنة التقييم الخاصة بالمشروع، مؤكدًا على أهمية تطوير قدرات الشباب الفلسطيني في المجالات الفنية وخاصة الفن التشكيلي لتجسيد معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال.


من جانبه، بيَّن الحسني أن المبادرة احتضنت 70 شاب وشابة من الفنانين الشباب حيث خضعوا لتدريب استمر لمدة 100 ساعة تدريبية لتمكينهم من تسخير ريشتهم لرسم واقع القضية الفلسطينية من خلال أعمالهم الفنية.


وتم على هامش اختتام المبادرة افتتاح معرض فني يضم لوحات فنية أنتجها الفنانين الشباب المشاركين في المبادرة.
 

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