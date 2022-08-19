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ضمن برنامج التدريب الصيفي 2022

زارة الاتصالات تعقد يوم تدريبي في الكلية الجامعية

19 آب / أغسطس 2022 01:09

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غزة-الراي
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوماً تدريبياً بعنوان "ريادة الأعمال والعمل عن بعد" وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي لعام 2022، حيث استهدف اللقاء الطلبة من منتسبي برنامج التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة سنوياً.


وافتتح اللقاء أ. محمد الجاوي بتعريف عام عن الحاضنة والمهارات الواجب توافرها في ريادي الأعمال وبعض التوجيهات للراغبين بالالتحاق في مجال العمل عن بعد، وفي سياقه تم عرض بعض قصص النجاح في مجال العمل الحر وريادة الأعمال.


وأثنى م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات الرقمية على جهودهم في تنفيذ اليوم التدريبي ودور الحاضنة التنموي في المجتمع الفلسطيني، واختتم اللقاء بتقديم درع تكريمي لحاضنة يوكاس التكنولوجية ممثلة بمديرها م. محمد حسونة.
 

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