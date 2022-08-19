الداخلية تنشر كشف جوازات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح

13:09زارة الاتصالات تعقد يوم تدريبي في الكلية الجامعية

13:17استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه إثر اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس

14:3155 ألفً مُصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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