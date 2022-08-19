الداخلية تنشر كشف جوازات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الجمعة، كشف جوزات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح البري.
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عنها خلال الفترة القادمة.
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19 آب / أغسطس 2022 02:32
غزة – الرأي:
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الجمعة، كشف جوزات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح البري.
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عنها خلال الفترة القادمة.
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