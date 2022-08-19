وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تختتم دورة تدريبية في معايير كتابة وتحكيم الأبحاث العلمية وكالة الرأي الفلسطينية زارة الاتصالات تعقد يوم تدريبي في الكلية الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم المبادرة الفنية من "وحي الأرض" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد لقاء مع الهيئات المحلية لإسناد الإنقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية المرور تنشر حصيلة حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المرور توضح حالة الطرق بغزة وترشد السائقين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عنصرين من مكافحة المخدرات خلال مهمة في دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تنعى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وكالة الرأي الفلسطينية اللواء أبو وطفة يتفقد شرطة المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق "واتساب" يختبر ميزة حظر لقطة الشاشة
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تنشر كشف جوازات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح

19 آب / أغسطس 2022 02:32

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الجمعة، كشف جوزات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح البري.

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عنها خلال الفترة القادمة.

لمطالعة الكشف اضغط هنا

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟