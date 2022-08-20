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المعابر تنشر احصائية عمل منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

20 آب / أغسطس 2022 10:20

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غزة-الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (14_ 19 أغسطس 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12139 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10365 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11927 مواطناً و123 أجنبياً، و89 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10146 مواطناً، و88 أجنبياً، و124 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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