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الصحة ولجنة المساعدات النرويجية يوقعان 6 مذكرات تفاهم لتعزيز الخدمة

20 آب / أغسطس 2022 10:45

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وقعت وزارة الصحة  6 مذكرات تفاهم مع لجنة المساعدات النرويجية ( نورواك) من اجل دعم وزارة الصحة في عدة عناوين مرتبطة بتعزيز الخدمة الصحية وهي استمرار تطوير أداء عيادة الألم في مجمع الشفاء،و توفير أدوية ومستلزمات طبية، اضافة توفير قطع غيار الكتروميكانيكية، ودعم مستشفيات الوزارة بقطع غيار محطات توليد الاكسجين، وتحسين خدمات الصحة النفسية، وتحسين خدمات الام وحديثي الولادة.

حيث قدم مدير عام التعاون الدولي والمشاريع د. عبد اللطيف الحاج شكر وزارة الصحة لمؤسسة نورواك على الدعم المستمر والمميز في استمرارية توفر الاكسجين في مرافق وزارة الصحة، بالإضافة الى المساهمة في تحسين بعض الخدمات الصحية، داعياً المؤسسة الى الاستمرار في الاستجابة لاحتياجات و اولويات وزارة الصحة.

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