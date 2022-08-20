الصحة ومؤسسة اطباء بلا حدود فرنسا توقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة الصحة ومؤسسة اطباء بلا حدود فرنسا اتفاقية تفاهم تهدف الى تعزيز وتطوير جودة خدمات الحروق في مجمع ناصر الطبي داخل قسم المبيت، وقسم العمليات، وقسم العناية المركزة للحروق، وذلك على مستوى إدارة الحالة علاجياً، اضافة الىتقديم التقييم والدعم التغذوي،وإدارة وعلاج الألم، وتقديم الدعم النفسي، والعلاج الطبيعي، ومنع ومكافحة العدوى.

بدوره، عبر مدير عام التعاون الدولي والمشاريع د. عبد اللطيف الحاج عن شكر وزارة الصحة لمنظمة أطباء بلا حدود فرنسا لدعمهم المستمر لقسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي و إرسال وفود طبية متخصصة في جراحة التجميل ، وكذلك تقديم الخدمات ما بعد الجراحة في مراكزهم المنتشرة في محافظات قطاع غزة، داعياً المنظمة الى استمرار الدعم من أجل تطوير وبناء قدرات العاملين في أقسام الحروق.