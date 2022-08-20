وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 31 إصابة في 55 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المعابر تنشر احصائية عمل منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2326) السبت 20/8/2022 وكالة الرأي الفلسطينية قلق أوروبي إزاء هجمات الاحتلال على منظمات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثانية "أحجار الجوع" تظهر في أوروبا.. ما حقيقتها؟ وكالة الرأي الفلسطينية طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط.. والسبب "النوم" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاب من قطاع غزة خلال تواجده في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تحديث بحث جوجل لإعطاء الأولوية لمراجعات المنتجات الأصلية على المحتوى وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تعطيل التنبيهات فى Gmail ورسائل جوجل على هاتفك الأندرويد
أخبار » الأخبار الحكومية

لتعزيز وتطوير جودة خدمات الحروق

الصحة ومؤسسة اطباء بلا حدود فرنسا توقعان مذكرة تفاهم

20 آب / أغسطس 2022 10:47

111
111

وقعت وزارة الصحة ومؤسسة اطباء بلا حدود فرنسا اتفاقية تفاهم تهدف الى تعزيز وتطوير جودة خدمات الحروق في مجمع ناصر الطبي داخل قسم المبيت، وقسم العمليات، وقسم العناية المركزة للحروق، وذلك على مستوى إدارة الحالة علاجياً، اضافة الىتقديم التقييم والدعم التغذوي،وإدارة وعلاج الألم، وتقديم الدعم النفسي، والعلاج الطبيعي، ومنع ومكافحة العدوى.

بدوره، عبر مدير عام التعاون الدولي والمشاريع د. عبد اللطيف الحاج عن شكر وزارة الصحة لمنظمة أطباء بلا حدود فرنسا لدعمهم المستمر لقسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي و إرسال وفود طبية متخصصة في جراحة التجميل ، وكذلك تقديم الخدمات ما بعد الجراحة في مراكزهم المنتشرة في محافظات قطاع غزة، داعياً المنظمة الى استمرار الدعم من أجل تطوير وبناء قدرات العاملين في أقسام الحروق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟