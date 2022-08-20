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كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

20 آب / أغسطس 2022 01:35

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية الفلسطينية، آلية السفر وكشف المسافرين، ليوم غد الأحد عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت ان السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/30) . هنا

كذلك السفر للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32) . هنا

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت على عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالب من المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك دعتهم لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

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