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بلدية دير البلح تستقبل وفداً من الحكم المحلي

20 آب / أغسطس 2022 01:36

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غزة-الرأي

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من اللجنة المركزية والتخطيط والتطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في إطار تعزيز العلاقة بين الطرفين بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.


وضم الوفد م.منى سكيك مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي، م. غسان الوحيدي مدير عام اللجنة المركزية، م.صفاء حبيب مدير التخطيط لبلديات بالمنطقة الوسطى.


ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالوفد مؤكداً على عمق العلاقة مع وزارة الحكم المحلي باعتبارها مرجعية البلدية، لافتاً أن البلدية بالشراكة مع الوزارة تعمل لتحقيق هدف واحد وهو خدمة المواطن ، مشيرا الى جهوزية اللجنة المحلية بالبلدية للعمل مع اللجنة المركزية بالوزارة لتعزيز العلاقة من جانب، وتسهيل العمل وتطويره من ناحية أخرى.


وتطرّق الجانبان إلى مشاريع الإفراز والمخططات التفصيلية ومشاريع التقسيم والشوارع الهيكلية والتنظيمية بالإضافة إلى أعمال الGIS والتي يتم العمل فيها ضمن المعايير التي أقرتها الوزارة، وعدد من القضايا الشائكة


وأكدوا على أهمية توفير مرافق ومساحات عامة بشكل مدروس ومنظم لخدمة المواطنين، وإيجاد خارطة استثمارية وأهميتها في تطوير المدينة


وتم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه العمل وسبل تذليلها لإنجاز المعاملات بالشكل المطلوب والوصول لحلول تفيد المواطن وتخدم المصلحة العامة، كما تم استعراض بعض الملفات العالقة وآلية العمل المطلوبة لإنجازها، وعدد من القضايا المشتركة.
 

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