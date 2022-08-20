وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص المستفيدين من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القطرية تعلن عن صرف المنحة القطرية لشهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة ومؤسسة اطباء بلا حدود فرنسا توقعان مذكرة تفاهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة ولجنة المساعدات النرويجية يوقعان 6 مذكرات تفاهم لتعزيز الخدمة وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية وصولًا لإضراب مفتوح وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 31 إصابة في 55 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية المعابر تنشر احصائية عمل منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2326) السبت 20/8/2022 وكالة الرأي الفلسطينية قلق أوروبي إزاء هجمات الاحتلال على منظمات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه
أخبار » الأخبار الحكومية

"هنية" يشكر رئيس نادي الزمالك على موقفه التضامني مع فلسطين

20 آب / أغسطس 2022 01:47

111
111

غزة-الرأي
أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على اعتزاز الأسرة الرياضية في فلسطين بمواقف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التي تضامن فيها مع فلسطين وأدان العدوان على غزة، وذلك خلال زيارة هنيةامس الاول  لنادي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة بحضور نجم فلسطين والزمالك الكابتن مصطفى نجم.


ونقل هنية تحيات الأسرة الرياضية لرئيس نادي الزمالك، ورحب بنية نادي الزمالك زيارة فلسطين وخوض مباريات في غزة والقدس، وقال:" هذه البادرة تحمل الكثير من معاني المحبة والتضامن بين الشعبين وتأكيد على متانة العلاقة الأخوية التي نعتز بها".


من جانبه أكد المستشار منصور أن مواقفه هي واجب تجاه فلسطين وشعبها، وقال:" هذا هو الموقف الرسمي والشعبي الذي نعبر فيه عن وقوفنا لجانب أخوتنا، فلسطين هي قضيتنا الأولى".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟