"هنية" يشكر رئيس نادي الزمالك على موقفه التضامني مع فلسطين

غزة-الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على اعتزاز الأسرة الرياضية في فلسطين بمواقف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التي تضامن فيها مع فلسطين وأدان العدوان على غزة، وذلك خلال زيارة هنيةامس الاول لنادي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة بحضور نجم فلسطين والزمالك الكابتن مصطفى نجم.



ونقل هنية تحيات الأسرة الرياضية لرئيس نادي الزمالك، ورحب بنية نادي الزمالك زيارة فلسطين وخوض مباريات في غزة والقدس، وقال:" هذه البادرة تحمل الكثير من معاني المحبة والتضامن بين الشعبين وتأكيد على متانة العلاقة الأخوية التي نعتز بها".



من جانبه أكد المستشار منصور أن مواقفه هي واجب تجاه فلسطين وشعبها، وقال:" هذا هو الموقف الرسمي والشعبي الذي نعبر فيه عن وقوفنا لجانب أخوتنا، فلسطين هي قضيتنا الأولى".

