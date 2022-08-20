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الاحتلال يزعم اعتقال 3 فتيات حاولن تنفيذ عملية فدائية

20 آب / أغسطس 2022 08:24

مكان الاعتقال
مكان الاعتقال

الضفة المحتلة-الرأي:

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال أحبطت عملية إطلاق نار على حاجز عند معبر "إلياهو" جنوب قلقيلية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن 3 فلسطينيات وصلن على متن مركبة إلى منطقة قريبة من الحاجز، وتم توقيفهن من قبل حارس أمن تابع لوزارة الجيش قبل وصولهن للحاجز، ولاحظ وجود سلاح من نوع كارلو، وتم اعتقالهن، حيث عثر على "وصية شهادة" أثناء تفتيش المركبة.

وأشارت الإذاعة، إلى أن المعتقلات من سكان نابلس، ولم يكن بحوزتهن أي تصريح دخول إلى "إسرائيل"، ولدى التحقيق معهن اعترفن بأنهن خططن لتنفيذ عملية إطلاق نار على حراس الأمن في الحاجز الخاص بالمعبر.

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