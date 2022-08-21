أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

09:04لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. ابتعدوا عن تناول 3 أنواع من اللحوم

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟