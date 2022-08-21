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الزمالك يعبر عقبة فاركو ويلامس درع الدوري المصري

21 آب / أغسطس 2022 09:33

الزمالك يعبر عقبة فاركو ويلامس درع الدوري المصري
الزمالك يعبر عقبة فاركو ويلامس درع الدوري المصري

اقتنص الزمالك فوزاً صعباً على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 1-0 مساء أمس الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

سجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 8 من ضربة رأس، ليحقق الفريق الأبيض الفوز العاشر على التوالي في الدوري.

واقترب الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا من حسم اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب قبل 3 جولات على نهاية الدوري.

وتجمد رصيد فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا عند 40 نقطة في المركز الثامن، بعد مباراة قوية وحافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.

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