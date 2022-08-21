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"النحال" يؤكد على تعزيز الرقابة تحقيقاً للنزاهة والشفافية

21 آب / أغسطس 2022 09:51

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غزة-الرأي 
أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، أن النيابة العامة تحمي الحقوق والحريات وتعززها من خلال الرقابة المستمرة على أعمال النيابات وجهات إنفاذ القانون، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز التشبيك والتواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني؛ بما يحقق النزاهة والشفافية.


جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في مقر ديوانه، بحضور وكيل ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، حيث رأَسَ الوفد نائب المفوض العام للهيئة في قطاع غزة المستشار سلامة بسيسو، ونائبه أ. جميل سرحان، وعضو مجلس المفوضية أ. طلال عوكل، و أ. حازم هنية، ومنسق التحقيقات أ. بكر التركماني.


بدوره، أثنى المستشار بسيسو على دور النيابة الكبير في حماية وإرجاع الحقوق لأصحابها، ودورها في تعزيز القانون ونصرة المظلومين، وأشاد بدور النائب العام في التعاون مع مراكز حقوق الإنسان، ولا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.


وهدفَ اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول حالة حقوق الإنسان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بتعزيز سيادة القانون والتصدي للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، واستعراض عدد من مطالب الهيئة المتعلقة بدورها في الرقابة على مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل.
 

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