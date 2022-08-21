سلطة الاراضي تواصل أعمال مشروع التسوية الشاملة وسط القطاع

غزة-الرأي

واصلت طواقم سلطة الاراضي العاملة ضمن مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة في قطاع غزة أ عمال التسوية وسط قطاع غزة في مناطق دير البلح ، المغازي ، البريج ،جحر الديك ، وادي السلقا .

وقالت اللجنة المشرفة على المشروع ان عدد الادعاءات المقدمة في تلك المناطق بلغ 152ادعاء منذ بدء المشروع 15/6/2022 .

كما بين التقرير أن أعمال الرفع المساحي في تلك المناطق بلغت 16000دونم موزعة على منطقة وادي السلقا 5083 دونم و منطقة دير البلح: 1774 دونم فيما بلغت مساحة الاراضي المرفوعة مساحياً في منطقة المغازي 2525 دونم وفي منطقة البريج بلغت مساحة الاراضي المرفوعة 5312 دونم.



وكانت سلطة الاراضي باشرت في أعمال مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة في قطاع غزة والمعروفة باسم أراضي المالية ، الحبال ، السبع بتاريخ 15/9/2021 انطلاقاً من منطقة المصدر وسط القطاع ، وتبلغ مساحة الاراضي غير المسجلة في القطاع حولي 70ألف دونم وتعمل سلطة الأراضي على تسجيل هذه الاراضي وتثبيت حقوق الملكية فيها للحفاظ على الملكيات وتسهيل انتقالها ودفع عجلة الاقتصاد في هذه المنطقة وتسهيل أي معاملات خاصة على هذه الاراضي .

