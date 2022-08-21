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"الشفاء الطبي" يكرم مدربي دورة إنعاش القلب الرئوي المبتدئ " BLS "

21 آب / أغسطس 2022 10:03

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غزة-الرأي

كرمت إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلة بمديرها العام د. محمد أبو سلمية ودائرة تمريض المجمع وقسم التعليم المستمر للتمريض بالمجمع، مدربي دورة إنعاش القلب الرئوي المبتدئ بحضور مدراء تمريض المجمع وعددا من المشرفين ورؤساء الأقسام.

وبين أ. أحمد الجبالي مدير تمريض الجراحة، نيابة عن مدير المجمع إلي أن الهدف من الدورة خلق طاقم تمريضي قادر على التعامل مع حالات توقف القلب و التنفس، مثمنا دور المدربين ودور قسم التعليم المستمر ممثل بالأستاذ محمود الأشرم في تنفيذ هذه الدورة لجميع الممرضين بالمجمع، حيث نفذ هذه الدورة سبعة مدربين أكفاء في مجال الإنعاش القلبي.

وأشاد د. أبو سلمية خلال الحفل بجهود الطواقم التمريضية والنموذج المشرف الذي يقدمه على مدار الساعة لرعاية المريض، لافتا إلي الجهود الاستثنائية التي بذلتها الطواقم خلال العدوان الأخير علي قطاع غزة.
 

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