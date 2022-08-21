الشرطة المجتمعية تنهي خلافين ماليين بخانيونس

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس - قسم مركز غرب خانيونس خلافين ماليين قيمتهما 18 ألف شيكل، و2500 شيكل.

وأوضح المقدم أيمن أبو طه رئيس قسم مركز غرب خانيونس في الشرطة المجتمعية أن الشكوى الأولى تقدم بها المواطن (ف. س) بحق المواطن (ب.ط)، في حين جاءت الشكوى الثانية التي تقدم بها المواطن (م. ش) بحق المواطن (ع. ط)، على خلفية معاملات تجارية نتج عنها خلافات مالية.

وأشار إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم وطرح العديد من الحلول، والتوصل لتسوية جميع الخلافات وحلها والتنازل عن الشكاوى حسب الإجراءات القانونية المتبعة.