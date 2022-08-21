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"المباحث العامة" تنجز قضية سرقة 5 آلاف يورو شمال غزة

21 آب / أغسطس 2022 10:13

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غزة-الراي

أنجزت المباحث العامة بمحافظة شمال غزة قسم مركز بيت لاهيا تكليفاً من النيابة العامة حول شكوى المواطن (ي.ش) مفادها قيام مجهول بالسطو على منزله، وسرقة مبلغ بقيمة 5 آلاف يورو.

وذكر  الرائد محمد الكسيح رئيس قسم مباحث بيت لاهيا، أن تحريات القسم باشرت العمل حول القضية حيث وقع الاشتباه بالمدعو (م .ش)  سكان بيت لاهيا.

وأوضح الرائد الكسيح أنه تم استدعاء المذكور، وبعد التحقيق الأولي معه أعترف بقيامه بعملية السطو وسرقة المبلغ المذكور.

وأشار الكسيح إلى أنه تم ضبط المبلغ وإحالة القضية لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

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