مكـــافحة المخدرات" تستعد لإطلاق حملةٍ لتوعية طلاب المدراس

غزة-الرأي

تتظافر جهود الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة بالتعاون والشراكة مع الأطُر والمؤسسات والفرق الشبابية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر من العام الجاري, لإطلاق حملةٍ للتوعية من آفة المخدرات, تستهدف خلالها طلاب المدراس في كافة المراحل في جميع المدراس لبيان خطر المخدرات وآثارها المدمرة على الحياة الأسرية والاجتماعية وبين أوساط المجتمع .



بدورها ، أكدت مكافحة المخدرات:" أن دورها وعملها لا يقتصر على الجوانب القانونية والإجرائية فيما يتعلق بقضايا الترويج والإتجار بالمخدرات فحسب, بل تهتم إدارة مكافحة المخدرات بالجوانب التوعوية وكسب التوعية من آفة المخدرات لجميع فئات المجتمع".



وأوضحت المكافحة أنها أنهت سلسلة من البرامج والحملات التوعوية خلال العام الماضي استهدفت خلالها طلاب الثانوية العامة في مدراس محافظات قطاع غزة, استفاد على إثرها نحو "26" ألف طالب تضمنت محاضرات توعوية ولقاءات واحتفالات مدرسية بهدف توعية فئة الشباب من الأضرار الناجمة عن آفة المخدرات والعقاقير المحظورة.



وتستعد إدارة مكافحة المخدرات إلى إطلاق حملةٍ توعوية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى المدراس, عبر إطلاقها لبرامج نوعية تساهم من خلالها في توعية عموم الطلاب في كافة المراحل وخاصة الثانوية العامة وترسيخ ثقافة التوعية من الأخطار المحدقة بجيل الشباب من آفة المخدرات.



وأشارت المكافحة إلى أنها تُرحّب بكل المؤسسات المجتمعية والمحلية والأطر الشبابية للمشاركة والمساهمة في جهود توعية طلاب المدراس والمعاهد والجامعات بما يحقق تعزيز القيم الإيجابية ودحض الأخطار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرات.

