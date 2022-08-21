دائرة القياس بوزارة الاقتصادتشرع بدمغ موازين الذهب

غزة-الرأي

شرعت طواقم التفتيش التابعة لدائرة القياس بالإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد الوطني بفحص الموازين الخاصة بمحلات الذهب والمجوهرات.



وقال مدير دائرة القياس فارس شحادة، ان طواقم التفتيش بالدائرة بدأت بفحص ومعايرة موازين الذهب بمحافظة خان يونس وذلك ضمن خطة تستهدف كافة محلات بيع الذهب والمجوهرات في كافة المحافظات.



وبين شحادة، ان الفحص والمعايرة تأتي لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في المصانع وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بالأوزان، مطالباً المواطنين بالتأكد من اوزان الذهب والمجوهرات عند الشراء والابلاغ عن أي غش في الميزان عند الشراء

