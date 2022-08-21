"الدفاع المدني" يُخرج دورتي "مساعدة المساعدين" لكوادره الميدانية

خرجت المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة دورتين بعنوان: "برنامج مساعدة المساعدين" الخاص بالصحة النفسية، بمشاركة عدد من ضباط الدفاع المدني العاملين في الميدان في كل من محافظتي خانيونس وغزة.

وحضر حفل التخريج كل من العميد محمد شرير ممثلا عن مدير عام الدفاع المدني، والعميد حسن الجماصي مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال، والعميد م. وائل لولو مدير إدارة التدريب، والعقيد أشرف أبو نار مدير الدفاع المدني بمحافظة خانيونس.

وتخصصت الدورة في الصحة النفسية لمعالجة حالات الاكتئاب والضغط النفسي التي تنتج عن الحروب والصدمات العصبية التي يتعرض لها كوادر الدفاع المدني بشكل خاص، وكوادر وزارة الداخلية بشكل عام أثناء ممارسة أعمالهم في حالات الطوارئ.

كما وحضر حفل التخريج ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر "إخوان كارلوس"، ومنسقة الدورة في الصليب أ. نداء الزعيم.

بدوره، أعرب العميد شرير عن شكره العميق للجنة الدولية للصليب الأحمر لاهتمامها بعقد هذه الدورات التي من شأنها مساعدة من يساعدون الناس، ومعالجة الضرر النفسي الذي قد يلحق بطواقم الدفاع المدني جراء عملهم الميداني.

وفي نهاية الحفل، تم تقديم شهادات التخرج للمشاركين في الدورات وكذلك تكريم المدربين فيها، وتقديم درع شكر وتقدير للجنة الدولية للصليب الأحمر.