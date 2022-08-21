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"العمل" توضح موقفها من عمل النساء بالداخل المحتل

21 آب / أغسطس 2022 11:42

جانب من الورشة
جانب من الورشة

غزة - الرأي

قالت وزارة العمل في غزة، إنه لا يوجد أي إجراء رسمي في ملف عمل النساء من قطاع غزة بالداخل المحتل، مؤكدةً عدم وصول اللجنة المشتركة أي شيء يتعلق بهذه القضية.

وذكر مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة محمد طبيل، خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن الأخبار المتداولة بشأن السماح بعمل النساء لم تلقَ أي اهتمام، ولم تتلق مديريات الوزارة أي استفسار بهذا الخصوص، على عكس تصاريح الرجال التي تستقبل المديريات المئات من المراجعين في اليوم الواحد للاستفسار عن الموضوع.

وشدد طبيل، على أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة الرأي العام، وخلق أجواء من البلبلة وعدم الاستقرار.

وأكد أن وزارة العمل تتابع بشكل حثيث ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، باعتباره من الملفات المهمة التي تُساهم في الحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.

وأشار طبيل، إلى أن شروط ومعايير الوزارة الخاصة بالحصول على تصريح عمل تتمثل في أن يكون متزوجا وعمره لا يقل عن 26 عاما، لافتا إلى أن وزارة العمل سلمت الاحتلال عن طريق الشؤون المدنية 16 ألف اسم مرشح للحصول على تصريح، منح الاحتلال منهم 3700 تصريح، ومنع الآلاف تحت ذريعة المنع الأمني الغير مبرر.

وطالب الجميع بعدم الانجرار وراء الإشاعات، ومتابعة الأخبار التي تصدر عن وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص المباشر، متمنيا أن تزيد أعداد التصاريح، وتستوعب جميع المسجلين لدى الوزارة.

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