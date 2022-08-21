الحكم المحلي تصدر تقريراً فنياً لدليل مخطط الأحياء في غزة

غزة-الرأي

اصدرت وزارة الحكم المحلي دليل أحياء محافظات قطاع غزة،حيث قامت بحصر البيانات لجميع أسماء الأحياء وبيانات رؤساء وأعضاء لجان الأحياء في كافة المحافظات، وتنظيم حدود الأحياء دون تداخل مع حدود الأحياء الأخرى، إضافة إلى تحديد مساحة كل حي والتعداد السكاني للقاطنين في كل حي، ومعرفة عدد الأحياء في كل محافظة.



كما قامت وحدة لجان الأحياء بالمتابعة مع دائرة نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة من أجل اصدار خريطة جغرافية خاصة بأحياء قطاع غزة مقسمة حسب البلديات وموضحة عليها المساحات والتعداد السكاني لعام 2021م ، الى جانب متابعتها المتواصله مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تحديث البيانات والإنتهاء من تصميم المخطط الجغرافي من أجل اصدار الدليل بشكل كامل ونهائي واعتماده من كافة الجهات الشريكة والمؤسسات ذات العلاقة.



واشترك في اعداد هذا الدليل مدير وحدة لجان الأحياء في وزارة الحكم المحلي م. ياسر حسونة و أ.يوسف أبو القمصان دائرة لجان الأحياء، م. تامر الضبة من دائرة نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.



ويهدف هذا الدليل إلى توحيد بيانات وأسماء الأحياء في محافظات قطاع غزة لدى كافة الجهات والمؤسسات إضافة إلى تعزيز وجود لجان الأحياء وتعريفها بهدف دعم ومناصرة المجالس المحلية للتغلب على المشاكل وتوفير الاحتياجات وسهولة الوصول للأحياء إضافة إلى المحافظة علي انجازات البلدية والمساهمة في وضع الخطط والدراسات المتعلقة بتطوير الحي، مما سيحقق المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتحقيق التنمية المستدامة.



بدوره، أوضح م. حسونة المنهجية المتبعة في الدليل وهي جمع كل ما أمكن من المعلومات والبيانات عن الأحياء في جميع محافظات غزة، ودراسة مخططات حدود الأحياء ورسم المسار الصحيح حسب آخر تحديث من البلدية، وإعداد قاعدة بيانات خاصة في أعضاء لجان الأحياء كمقدمة لعمل برنامج الكتروني للجان الأحياء، وأيضاً تحقيق المنفعة المتبادلة من خلال التكامل في تبادل المعلومات بما يخدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت والمكان المناسبين.



وأشار م.حسونة أن هذا المخطط يضم محافظات قطاع غزة ، ويضم 25 بلدية، ويضم حوالي 300 حي في كل بلدية متفرقة عن الأخرى، وبعدد سكان مقدر لعام 2021 قد بلغ مليونين و313 ألفاً و747 نسمة، حتى نهاية عام 2021 الماضي بمعدل كثافة سكانية تصل الي 8333 نسمة في الكيلو متر مربع.



وأضاف أن جمع المعلومات جاءت من عدة مصادر وهي نظام الإحداثيات المستخدم Palestine 1923، Palestine Grid، وصورة القمر الصناعي لمحافظات غزة بتاريخ 21-23/مايو / 2021، ووزارة الحكم المحلي، وأيضاً الانترنت.



وذكر التقرير الخطوات العملية لكيفية انجاز مخططات حدود الأحياء وتحويلها إلى منظومة نظم المعلومات الجغرافية بشكل مبسط، من خلال برنامج AutoCAD، وبرنامج arc map gis، والإخراج lay out واعتماد النموذج أو القالب (template )التي أعدته الوزارة لتعبئة البيانات عليه بشكل أسهل ولاعتماد البيانات بصورة واحدة وامتداد واحد، كما تم رسم حدود الأحياء بناء على الشوارع وليس فوق الأبنية والمرافق العامة مع توضيح عدد السكان لكل حي بشكل مطابق للواقع.

