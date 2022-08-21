الزراعة ترشد مربي الدواجن للوقاية من إرتفاع درجات الحرارة

غزة-الراي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في زراعة الوسطى جولات ميدانية إرشادية على مربي الدواجن،بهدف تقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للوقاية من إرتفاع درجات الحرارة في المزرعة.



بدوره، حذر طاقم المهندسين في الدائرة من إرتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على مزارع الدواجن، مؤكدين بأن إرتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على صحة الدواجن و خاصة التي يزيد عمرها عن 25 يوم، وضبط درجات الحرارة داخل المزارع وذلك لتفادي حدوث نفوق بشكل كبير.



وخلال الجولة تم تقديم أهم الإرشادات الضرورية للعمل بها كرفع العلافات أوقات الظهيرة و وضع فيتامين (c) في المياه و إغلاق المنافذ التي يدخل منها الهواء الساخن و تركيب ستائر من الخيش وترطيبها بالماء بإستمرار لخفض درجات الحرارة و العمل على دهان البراميل باللون الأبيض.

