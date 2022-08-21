أوقاف خان يونس تختتم فعاليات المخيم القرآني لحفظة كتاب الله

غزة-الراي

اختتم قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف خان يونس فعاليات المخيم القرآني لتثبيت حفظ كتاب الله، وذلك خلال حفل نظمته في المركز القرآني بالمحافظة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم، ومدير المديرية د. محمد الغلبان، ورئيس القسم ـ. وجيه العبادلة ولفيف من محفظي ومشرفي وطلاب المركز.



بدوره ،أكد سالم حرص وزارة الأوقاف على توفير كل ما يلزم لخدمة حفظة كتاب الله تعالى، وتشجيعهم على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم من أجل تثبيته، مشيراً إلى أن المخيم صنع فارقاً واضحاً في نتائج الاختبارات النهائية لهذا العام، وكان له دور مهم في تثبيت الحفظ في فترة قصيرة.



من جهته، أوضح الغلبان أن المرحلة القادمة ستشهد تقييم شامل لعمل المركز خلال فترة المخيم، للاستفادة منها في تجويد بيئة العمل القرآني والارتقاء بحقل التحفيظ من أجل خدمة كتاب الله. معرباً عن فخره واعتزازه بنجاح فعاليات المخيم والمجهود الذي بذله كادر التحفيظ التابعين للمركز القرآني ،مشيداً بمخرجات المخيم التي تكللت بإتمام تثبيت 40 حافظ لكتاب الله مهيئين لخوض المسابقات القرآنية خلال الفترة المقبلة.

