فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء يواصل اجراء العمليات الجراحية للمرضى

غزة-الراي

واصل فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء وبمشاركة الوفد الطبي برئاسة د. عماد تابري اجراء العمليات الجراحية للمرضى .

بدوره، أوضح د. ساهر أبو غالي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب المفتوح بالمجمع أن الوفد القادم من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة د. تابري , والفريق المحلي باشروا اجراء جملة من العمليات المجدولة على القائمة المعدة مسبقا ،مشيرا الى انه تم اجراء 6 عمليات حتى اللحظة .

وأضاف د. أبو غالي الى أن هذه الوفود الطبية المتخصصة والتي تأتي تعزيزا لعمل الفريق المحلي وفرصة مناسبة لتبادل الخبرات العملية وتطوير الكادر , مشيرا الى أن وتيرة العمل بالقسم تسير بشكل جيد في اطار الجهود المبذولة لانجاز العمليات المجدولة والتخفيف من معاناة المرضى .



