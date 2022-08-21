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بمشاركة الوفد الطبي برئاسة د. عماد تابري

فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء يواصل اجراء العمليات الجراحية للمرضى

21 آب / أغسطس 2022 01:13

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غزة-الراي 
واصل فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء وبمشاركة الوفد الطبي برئاسة د. عماد تابري اجراء العمليات الجراحية للمرضى .

بدوره،  أوضح د. ساهر أبو غالي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب المفتوح بالمجمع أن الوفد القادم من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة د. تابري , والفريق المحلي باشروا اجراء جملة من العمليات المجدولة على القائمة المعدة مسبقا ،مشيرا الى انه تم اجراء 6 عمليات حتى اللحظة .

وأضاف د. أبو غالي الى أن هذه الوفود الطبية المتخصصة والتي تأتي تعزيزا لعمل الفريق المحلي وفرصة مناسبة لتبادل الخبرات العملية وتطوير الكادر , مشيرا الى أن وتيرة العمل بالقسم تسير بشكل جيد في اطار الجهود المبذولة لانجاز العمليات المجدولة والتخفيف من معاناة المرضى .

 

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