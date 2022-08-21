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دائرة القياس بالاقتصاد تنظم 18 جولة تفتيشية بسوق جباليا الشعبي

21 آب / أغسطس 2022 01:33

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غزة-الراي
نظمت طواقم التفتيش التابعة لدائرة القياس بالإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد الوطني جولة تفتيشية للموازين والقبانات بالسوق الشعبي في معسكر جباليا.


وتم خلال الجولة تحرير 25 محضر مخالفة أوزان لتجار غير ملتزميت بإجراءات الترخيص.


وتأتي هذه الجولات ضمن الخطة التي تعمل عليها دائرة القياس لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في الاسواق الشعبية وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بالأوزان،وتستهدف الخطة جميع المحلات التجارية.



وتخلل الزيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.


وفي السياق ذاته نظمت دائرة القياس جولات تفتيشية على محطات الوقود في محافظة غزة والشمال ، وتم خلالها ترخيص 5 ألات وقود جديدة واغلاق بعض الآلات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وابلاغ صاحب المحطة بالالتزام بالمعاير والشروط اللازمة.
 

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