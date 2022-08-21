وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "العسكرية العليا" تؤيد "الإعدام" لقاتل مواطن وطفلة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة القياس بالاقتصاد تنظم 18 جولة تفتيشية بسوق جباليا الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية فريق جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء يواصل اجراء العمليات الجراحية للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية المصري يعقد اجتماع تنسيقي لترتيب آليات العمل بالمعابر التجارية وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: 44 عاملًا توفوا بالداخل المحتل منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تختتم فعاليات المخيم القرآني لحفظة كتاب الله وكالة الرأي الفلسطينية "السلامة المرورية" تنظم ورشة حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة إلكترونية في ذكرى إحراق الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "ليان الشاعر" شهيدة يقيم مراسم تشييعها أطفال!
أخبار » الأخبار الحكومية

حكم باتّ وواجب النفاذ

"العسكرية العليا" تؤيد "الإعدام" لقاتل مواطن وطفلة شمال غزة

21 آب / أغسطس 2022 01:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أيّدت المحكمة العسكرية العليا، صباح الأحد، (بصفتها محكمة نقض) حكمَ الإعدام الصادر بحق المدان بجريمة قتل مواطن وطفلة من عائلة دردونة وإصابة 11 آخرين شمال غزة في 14 يوليو الماضي.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت، بتاريخ 1 أغسطس الجاري، على (جبريل، ق) وهو عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

وفي 14 أغسطس الجاري، أيّدت محكمة الاستئناف العسكرية، حكم المحكمة الدائمة على المدان، كما قضت بفصله من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وأدانت المحكمة المذكور بالتُّهم التالية:

1) القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2) محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.

3) إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون

4) حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

5) حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1998م.

6) إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

7) إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

وأوضحت المحكمة العسكرية العليا أن الحكم صدر بالإجماع وأفهم علناً، وهو حكم بات وواجب النفاذ.

وبيّنت أن المُدان استنفد جميع إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟