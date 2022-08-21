بلدية خان يونس تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

غزة-الراي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حفلًا تكريميًا للطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من كافة الفروع وكذلك من أبناء موظفيها العاملين بالبلدية.



وشارك في الحفل الذي نُظم في قاعة المركز الثقافي البلدي رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان، ومدير التربية والتعليم بخان يونس أ. عبد الرحيم الفرا، وحضور واسع من المكرمين وذويهم.



ويأتي تنظيم الحفل وفاءً لأبناء وعائلات خان يونس ولموظفي البلدية على عطائهم اللامحدود ودعماً للطلبة الناجحين وجهودهم الذين أضاؤوا الطريق بتميزهم ورسموا المجد بتفوقهم وكانوا مشاعلَ للحياة بالرغم من الظروف القاهرة والعدوان المستمر على أبناء شعبنا.



وفي كلمته أوضح د. البطة أن بلدية خان يونس تُكرم اليوم كوكبة متميزة من المتفوقين على مستوى مديرية التربية والتعليم خان يونس، وكذلك الناجحين من أبناء موظفي البلدية، مستعرضاً الأنشطة المشتركة التي نفذتها البلدية بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس وهدفت إلى دعم المسيرة التعليمية، معبرًا عن فخره بتميز فرسان الإرادة وذوي الهمم من أبناء خان يونس.



وأكد د. البطة أن بلدية خان يونس تحرص وبشكل كبير على رعاية وتبني الفعاليات المجتمعية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية وتقديراً لهؤلاء الطلبة الذين سهروا الليالي بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا، من أجل تحقيق التميز والإبداع في ميادين العلم، مشيداً بذوي المتفوقين والناجحين الذين وفروا لأبنائهم كل سبل الراحة والأمان للوصول للتميز ، مشيرًا إلى أن البلدية ستنظم مسابقة لشاعر خان يونس، وخان يونس تقرأ خلال الفترة المقبلة.



وبدوره شكر أ. الفرا بلدية خان يونس على تنظيم حفل تكريم المتفوقين في التوجيهي تقديرًا لنجاحهم وتميزهم بالإضافة إلى دعمها للمسيرة التعليمية من خلال تنفيذ ورعاية البرامج والأنشطة والفعاليات التربوية المتنوعة، مضيفًا إلى أن البلدية ساعدت في إنشاء ما يزيد عن (10) مدارس جديدة لخدمة أبنائنا الطلبة من منطلق إيمانها العميق بأهمية الدور التربوي والتعليمي والمساهمة في إيجاد جيل متعلم ومثقف وواع.



وفي كلمتها نيابة عن المكرمين شكرت الطالبة لارا مروان المصري بلدية خان يونس على جهودها الحثيثة في تكريم المتفوقين في الثانوية العامة، مثمنةً دور مديرية التربية وكافة القائمين على الفعالية التي تأتي كنوع من رد الجميل للمتفوقين وأسرهم، متمنيةً أن تحقق هذه النخبة من الطلبة الرفعة للوطن.



وفي كلمة ذوي الهمم شكر الطالب المتفوق فوزي محمود العقاد جهود بلدية خان يونس المبذولة في خدمة الطلبة والمتفوقين والتي أدخلت البهجة السرور إلى الناجحين وذويهم، مبينًا أنهم سهروا وثابروا من أجل التميز والنجاح لتحدي الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا.



وتخلل الحفل فقرات فنية من الفلكور الشعبي الفلسطيني واختتم بتكريم إدارة البلدية للطلبة من أوائل خان يونس على كافة الفروع ومن أبناء موظفي بلدية خان يونس.

