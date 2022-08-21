"العدل" تناقش دور الوزارة في التفتيش على مراكز الإصلاح بغزة

غزة-الراي

تواصل وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.



وتناولت الحلقة الثامنة التعريف بوحدة الشكاوى وحقوق المواطن باستضافة المساعد القانوني بالوحدة أ. عبد الله الدخاخني - مساعد قانوني – بقسم حقوق المواطن، حيث تناول اللقاء دور الوزارة في التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل.



وتحدث الدخاخني عن تعريف النزيل وهو كل شخص قُيّد حريته لتنفيذ حكم قضائي أو كان تحت الحفظ القانوني أثناء التحقيق في الجريمة، موضحاً أن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة هو 7 مراكز، ومشيراً لآلية تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وتفتيشها ومن لهم الحق في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وتفتيشها وكذلك صلاحيات وزير العدل في تفقد المراكز وتفتيشها وأهم النقاط التي يتم تفتيشها وتفقدها من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل بالخصوص.



وتناول الضيف خلال اللقاء الحديث حول الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء، ومهام الطبيب داخل العيادة الطبية، معرجاً على حق النزيل في تقديم شكوى، وحقوقه الأخرى في الطعام والشراب وغيرها، وكذلك التقارير والملاحظات التي تعد من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل بالخصوص متى تُعد تقاريرها ولمن ترسلها.



كما عرّج الدخاخني على مؤسسة الربيع " الإصلاحية" لرعاية الأحداث وتحدث عن الفئة التي يتم إيداعها في مؤسسة الربيع، والجهة الحكومية التي تتبع لها مؤسسة الربيع وغيرها من القضايا الخاصة بالنزلاء الأحداث.



وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".



وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.

