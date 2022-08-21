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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

21 آب / أغسطس 2022 04:31

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلتين السادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/30) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/32) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت إلى أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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