التعليم تعلن عن منح دراسية في تونس بمجال الدكتوراة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات مختلفة للعام 2023-2022م.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

ودعت الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.