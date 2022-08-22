الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم أسيرة محررة

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 14 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بينهم أسيرة محررة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من بيت لحم، وهم: أشرف مصطفى صلاح (43 عاما)، ونجله مصطفى (17 عاما)، وابراهيم محمود صلاح (40 عاما)، ونجله مهدي (17 عاما)، وجعفر يعقوب دعدوع (47 عاما) ونجله إبراهيم (16 عاما) وهو أسير محرر، وعطا صبيح، ونجله عبد الله (17 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى شادي علي عساكرة (25 عاما)، ومحمود سالم صباح (23 عاما)، وعيسى مصطفى العروج (30 عاما) من منطقة العساكرة.

وقالت المصادر، إن القوات اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت الأسيرة المحررة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم من شارع تل، والأسير المحرر زاهر موسى من قرية زواتا غرب المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال نايفة عقب اقتحام منزله في مخيم طولكرم.